Infection Prevention at Sharp HealthCare

To contact an infection preventionist at Sharp HealthCare, please reach out to the appropriate person below.

Birch Patrick Convalescent Center at Sharp Chula Vista

619-502-3540

Sharp Chula Vista Medical Center

619-502-3050

Sharp Coronado Hospital

Lindsay Schimpf

619-522-3741

Sharp Grossmont Hospital

Christian Andaya

619-740-5020

Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns

Kerry Schultz

858-939-4147

Sharp McDonald Center

Linda Phillips

858-939-5636

Sharp Memorial Hospital

Gina Newman

858-939-3273

Sharp Mesa Vista Hospital

Linda Phillips

858-939-5636