Request your medical records

Sharp will only release the information you authorize so please be specific about the types of information, dates of service authorized, and choose the Sharp location(s) you are requesting records from.

Please note medical records requested by patients may take up to 15 days to complete.

Solicite su expediente clínico

Sharp solo divulgará la información que usted autorice, por favor sea específico sobre los tipos de información y las fechas de servicio médico que autoriza divulguemos. Al completar el formulario de autorización, elija la instalación o las instalaciones de Sharp de las que está solicitando expedientes clínicos. Solo divulgaremos los expedientes de la instalación (hospital/clínica/consultorio, etc.) que usted indique.

Tenga en cuenta que los expedientes clínicos solicitados por los pacientes pueden tardar hasta 15 días en completarse.