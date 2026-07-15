Sharp Coronado Hospital Care Clinic

Sharp Coronado Hospital Care Clinic

Open

- closes 5:00 pm

230 Prospect Place, Suite 310, Coronado, CA 92118

619-522-7118

Fax: 619-522-7119

Departments

Bariatric Surgery

Suite 310

619-522-7118

Fax: 619-522-7119

General Surgery

Suite 310

619-522-7118

Fax: 619-522-7119

Sleep Medicine

Suite 310

619-522-7118

Fax: 619-522-7119

Weight Loss Management

Suite 310

619-522-7118

Fax: 619-522-7119

Hours

Hours

Open

- closes 5:00 pm
Location Hours
Wednesday
8:00 am - 5:00 pm
Thursday
8:00 am - 5:00 pm
Friday
8:00 am - 5:00 pm
Saturday
Closed
Sunday
Closed
Monday
8:00 am - 5:00 pm
Tuesday
8:00 am - 5:00 pm

How to find us

Sharp Coronado Hospital Care Clinic

230 Prospect Place, Suite 310 Coronado, CA 92118

Get directions
619-522-7118

Fax: 619-522-7119

Parking

Parking is available in the Coronado Physicians Medical Center building on Prospect Place. Parking fees apply. Street parking is also available around the building. Visitors may also use complimentary valet parking at the hospital entrance on Prospect Place, Monday through Friday, 7 am to 4:30 pm.

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Weight loss management

Bariatric and general surgery

Sleep medicine

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