Sharp Coronado Hospital Care Clinic
Open- closes 5:00 pm
230 Prospect Place, Suite 310, Coronado, CA 92118
Departments
Bariatric Surgery
Suite 310
General Surgery
Suite 310
Sleep Medicine
Suite 310
Weight Loss Management
Suite 310
Hours
Open - closes 5:00 pm
Open- closes 5:00 pm
|Wednesday
8:00 am - 5:00 pm
|Thursday
8:00 am - 5:00 pm
|Friday
8:00 am - 5:00 pm
|Saturday
Closed
|Sunday
Closed
|Monday
8:00 am - 5:00 pm
|Tuesday
8:00 am - 5:00 pm
How to find us
Sharp Coronado Hospital Care Clinic
230 Prospect Place, Suite 310 Coronado, CA 92118Get directions
Parking
Parking is available in the Coronado Physicians Medical Center building on Prospect Place. Parking fees apply. Street parking is also available around the building. Visitors may also use complimentary valet parking at the hospital entrance on Prospect Place, Monday through Friday, 7 am to 4:30 pm.